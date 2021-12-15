Десять человек погибли при крушении судна на юге Малайзии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После крушения судна на юге Малайзии обнаружены тела по меньшей мере 10 человек, предположительно нелегальных мигрантов. Об этом сообщил сегодня журналистам представитель управления пожарной и спасательной службы штата Джохор, сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Стар".

"Утром в среду были обнаружены тела четырех женщин и шестерых мужчин, еще 19 человек были спасены", - рассказал представитель.

По информации спасателей, еще 29 человек после крушения судна пропали без вести.

"Очевидно, корабль, на борту которого находились нелегальные иммигранты, незаконно вошел в территориальные воды Малайзии", - пояснил руководитель Агентства по обеспечению морской безопасности Хизам Закариа.-0-