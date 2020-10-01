Десять человек пропали без вести в результате крушения судна в Китае

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек пропали без вести в результате крушения судна-песковоза в водах вблизи острова Хайлин провинции Гуандун, сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный центр поисково-спасательных операций на море.

На месте аварии была развернута поисково-спасательная операция.

Предварительное расследование показало, что на борту песковоза находились 16 человек, шестеро были спасены, 10 числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы продолжаются, ведется расследование причин аварии.-0-