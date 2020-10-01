ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 2 октября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:22 Королева Елизавета II отменила приемы в Букингемском дворце В мире
01.10.20
01.10.20 23:49 Десять человек пропали без вести в результате крушения судна в Китае В мире
01.10.20 23:10 Футболисты брестского "Динамо" не прошли в групповой этап Лиги Европы Спорт
01.10.20 22:37 Турчин: чествование педагогов не должно быть разовой акцией к профессиональному празднику Общество
01.10.20 22:20 Волейболисты сборной Беларуси вышли в полуфинал молодежного ЧЕ в Чехии Спорт
01.10.20 22:02 Хоккеисты гродненского "Немана" одержали третью викторию подряд в чемпионате Беларуси Спорт
01.10.20 21:53 ФОТОФАКТ: Витебская филармония открыла новый сезон концертом симфонического оркестра Культура
01.10.20 21:42 Брестский блогер: у протестующих эфемерные цели, поэтому протесты будут угасать Общество
01.10.20 21:39 Хоккеисты минского "Динамо" уступили одноклубникам из Риги в матче чемпионата КХЛ Спорт
01.10.20 21:25 Пленэр художников, фотографов и скульпторов открылся в Браславском районе Культура
01.10.20 21:14 Роберт Левандовский признан лучшим игроком футбольного сезона Спорт
01.10.20 21:06 Победителей радиоконкурса чтецов поэтических произведений Короткевича назовут в начале ноября Культура
01.10.20 20:57 Армения отзывает своего посла из Израиля для консультаций В мире
01.10.20 20:55 Белорусско-еврейский фестиваль пройдет онлайн 5-11 октября Афиша
01.10.20 20:21 Алейник обсудил с послом Японии актуальные вопросы отношений двух стран Политика
01.10.20 19:55 Главы МИД РФ и Турции призвали прекратить бои в Карабахе В мире
01.10.20 19:51 "Краснодар" сыграет с "Севильей", "Челси" и "Ренном" в групповой стадии Лиги чемпионов Спорт
01.10.20 19:45 В Беларуси ввели новый стандарт на услуги гостиниц Общество
01.10.20 19:13 Объявлены новые правила конкурса национальных киношкол фестиваля "Лістапад" Культура
01.10.20 19:08 Соболенко и Саснович победили на старте парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
01.10.20 18:52 БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве Общество
01.10.20 18:51 НАТО объявила о создании военного механизма для разрешения конфликта Греции и Турции В мире
01.10.20 18:38 Янсане в пятый раз попал в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
01.10.20 18:30 В Италии впервые с весны число новых заражений COVID-19 за сутки превысило 2 тыс. В мире
01.10.20 18:26 С благодарностью и гордостью - в Гомеле чествовали лучших педагогов области Регионы
01.10.20 18:01 Водитель приговорен к 3,5 года колонии-поселения за ДТП на МКАД с погибшим и двумя пострадавшими Происшествия
01.10.20 17:55 "Цмокi-Мiнск" победили "Енисей" в стартовом матче Единой лиги ВТБ Спорт
01.10.20 17:48 В Беларуси в сентябре выпало 62% месячной нормы осадков Общество
01.10.20 17:38 Десять ведущих ученых Беларуси, России, Украины и Азербайджана избраны академиками МААН Общество
01.10.20 17:35 Благодарность Президента объявлена восьми представителям сферы образования Президент
Все новости
Все новости
В мире
01 октября 2020, 23:49

Десять человек пропали без вести в результате крушения судна в Китае

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек пропали без вести в результате крушения судна-песковоза в водах вблизи острова Хайлин провинции Гуандун, сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный центр поисково-спасательных операций на море.

На месте аварии была развернута поисково-спасательная операция.

Предварительное расследование показало, что на борту песковоза находились 16 человек, шестеро были спасены, 10 числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы продолжаются, ведется расследование причин аварии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай происшествия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Королева Елизавета II отменила приемы в Букингемском дворце
Армения отзывает своего посла из Израиля для консультаций
Сергей Лавров. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС Главы МИД РФ и Турции призвали прекратить бои в Карабахе
Фото AP НАТО объявила о создании военного механизма для разрешения конфликта Греции и Турции
EPA-EFE В Италии впервые с весны число новых заражений COVID-19 за сутки превысило 2 тыс.
Фото Novinky.cz Чешская полиция задержала более 40 протестующих экологических активистов
Главное
Александр Лукашенко и Мухаммед Али аль-Аббар Лукашенко - руководителю Emaar Properties: ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати
Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: пятый день
Правительство Беларуси планирует в 2021 году рост ВВП на 1,8%
Акция в комплексе Minsk World: минус 10% на все квартиры и помещения квартала "Северная Америка"!
Топ-новости
Лукашенко провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном. Главная тема - ситуация в Нагорном Карабахе
Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор
Минэкономики назвало основными целями на 2021 год рост зарплат, ВВП и инвестиций
Поставки продукции и обмен опытом - Беларусь и Россия договорились о развитии сотрудничества в АПК
В Национальном аэропорту Минск предлагают новое экспресс-тестирование на COVID-19
Десять ведущих ученых Беларуси, России, Украины и Азербайджана избраны академиками МААН
Брестский блогер: у протестующих эфемерные цели, поэтому протесты будут угасать
В Минске будут усилены меры соцподдержки педагогов - Пригодич
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 777 пациентов с COVID-19
Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла стрельбовые испытания
В выходные в Беларуси потеплеет
БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве
Лучшего учителя Беларуси наградят 2 октября в Минске
Высказывания официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам - Глаз
Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси 2 октября
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.