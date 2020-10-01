Десять человек пропали без вести в результате крушения судна в Китае

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек пропали без вести в результате крушения судна-песковоза в водах вблизи острова Хайлин провинции Гуандун, сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальный центр поисково-спасательных операций на море.
На месте аварии была развернута поисково-спасательная операция.
Предварительное расследование показало, что на борту песковоза находились 16 человек, шестеро были спасены, 10 числятся пропавшими без вести.
Спасательные работы продолжаются, ведется расследование причин аварии.-0-