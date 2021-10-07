Десять человек стали жертвами нападения боевиков на северо-западе Нигерии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неопознанные боевики убили по меньшей мере 10 сельских жителей и ранили еще 11 в результате нападения на общину в штате Кацина в Северо-Западной Нигерии. Эту информацию сегодня подтвердил официальный представитель местной полиции, сообщает агентство "Синьхуа".

Как рассказал агентству официальный представитель полиции штата Кацина Гамбо Исах, ответственность за нападение, произошедшее вечером 5 октября в общине Ясоре в правительственном районе Бацари, несет группа вооруженных людей, именуемых в Нигерии бандитами. По его словам, данные полиции показывают, что это нападение стало местью бандитов, некоторые из которых могли быть ранее атакованы и предположительного ликвидированы местной группой "самосуда", чья деятельность запрещена федеральным правительством.

"По данным полиции, жертвами нападения стали 10 человек, а еще 11 были ранены группой боевиков, которые атаковали общину", - сказал он.

Как сообщили со ссылкой на очевидцев несколько местных СМИ, нападение 5 октября продолжалось несколько часов. Боевики прибыли в деревню на 20 мотоциклах и были оснащены современным вооружением.

По словам местных жителей, в ходе нападения боевики разграбили дома местных жителей и похитили их скот, наличные деньги, телефоны, одежду и продукты питания.-0-