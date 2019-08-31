Десять подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в США

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама), сообщает американский телеканал NBC .

Инцидент произошел после футбольного матча между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон" на стадионе "Лэдд-Пиблз". Все пострадавшие - в возрасте от 15 до 18 лет. Их госпитализировали, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

По данным полиции города, большинство пострадавших находились на стороне команды "ЛеФлор". По итогам инцидента двух человек задержали и допросили.-0-