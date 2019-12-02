Десять тысяч человек эвакуируют из-за находки бомбы в Турине

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 10 тыс. человек покинули свои дома в одном из районов Турина по причине операции по обезвреживанию английской авиабомбы времен Второй мировой войны.
Около места обнаружения снаряда обозначили две зоны безопасности, передает
Неудобства в связи с эвакуацией испытали 50 тыс. туринцев. Один из взрывателей бомбы был поврежден. Передний взрыватель боеприпаса саперы заморозят, задний срежут потоком песка и воды.
Правительство Турина также закрыло воздушное пространство над городом и ограничило передвижение наземного транспорта.-0-