Десять тысяч человек эвакуируют из-за находки бомбы в Турине

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 10 тыс. человек покинули свои дома в одном из районов Турина по причине операции по обезвреживанию английской авиабомбы времен Второй мировой войны.

Около места обнаружения снаряда обозначили две зоны безопасности, передает "МИР 24" . Из "красной" зоны эвакуированы все жители, в "желтой" людям рекомендовали не выходить из дома и посоветовали не подходить к окнам.

Неудобства в связи с эвакуацией испытали 50 тыс. туринцев. Один из взрывателей бомбы был поврежден. Передний взрыватель боеприпаса саперы заморозят, задний срежут потоком песка и воды.

Правительство Турина также закрыло воздушное пространство над городом и ограничило передвижение наземного транспорта.-0-