Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений - ООН

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. Об этом 14 января объявила в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

Наиболее высокая средняя температура наблюдалась в последние шесть лет. Отмечается также, что средняя температура за последние 12 месяцев составила "около 14,9 градусов Цельсия, что на 1,2 градуса (плюс-минус 0,1 градуса) выше уровня в доиндустриальный период (1850-1900)".

Результаты наблюдения позволили сделать вывод, что вызванное человеком изменение климата является сейчас столь же мощным, как и природные явления, способные влиять на температуру воздуха.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь подчеркнул, что человечество "движется к катастрофическому росту температуры на 3-5 градусов в этом столетии". По его словам, мир с природой является определяющей задачей XXI века и должен быть наивысшим приоритетом для каждого.-0-