Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске

1 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили в оперативном штабе.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о случившейся в Магнитогорске трагедии.

"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", - сказал представитель штаба. "Состояние тяжелое", - проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша готовится реанимация. Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.-0-