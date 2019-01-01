Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов в Магнитогорске

1 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили в оперативном штабе.
"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", - сказал представитель штаба. "Состояние тяжелое", - проинформировали в скорой помощи.
В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша готовится реанимация. Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.-0-
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