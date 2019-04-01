Десятки авиарейсов задержаны в США из-за компьютерного сбоя

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд крупных авиакомпаний США предупреждают о задержке рейсов из-за компьютерного сбоя, сообщает американская газета
Об изменениях в расписании авиарейсов сообщили в аэропортах Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Атланты, Майами и Детройта.
Федеральное управление гражданской авиации США рекомендуют пассажирам для получения точной информации о рейсах связаться с авиакомпаниями напрямую.-0-
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