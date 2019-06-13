Десятки детей умерли в индийском штате Бихар с начала июня

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Бихар с начала июня умерли 37 детей. Главный секретарь департамента по здравоохранению Бихара Санджай Кумар называет наиболее вероятной причиной их смертей острый энцефалит, при этом главный министр штата Нитиш Кумар утверждает, что дети умерли из-за гипогликемии, пишет индийская газета Hindustan Times .

С 1 июня в 11 районах штата зарегистрированы 143 случая острого энцефалита, сообщил Санджай Кумар. Среди пациентов, проходящих лечение, состояние четырех человек оценивается как критическое.

Комиссия департамента здравоохранения штата Бихар посетила больницу в городе Музаффарпуре, где зарегистрировано наибольшее число заболевших, чтобы расследовать причины массовой гибели детей. Представители делегации отметили, что до сих пор ни одна из смертей не была вызвана острым энцефалитом. По их мнению, дети погибли в результате гипокликемии (аномально низкого уровня сахара в крови или недостатка натрия и (или) калия), вызванной сильной жарой и высокой влажностью.

Главный секретарь по здравоохранению Санджай Кумар рассказал, что получил от главного министра штата инструкции по обеспечению принятия превентивных мер в затронутых заболеванием районах. Здесь необходимо обеспечить население растворами для пероральной регидратации, а также распространить информацию о мерах профилактики. Департамент здравоохранения также выпустил рекомендацию, призывающую родителей запрещать детям играть под палящим солнцем.-0-