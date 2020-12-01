Десятки городов в Польше отключили часть освещения в знак протеста

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освещение и иллюминацию на улицах и площадях одновременно отключили 1 декабря в нескольких десятках польских городов в знак протеста, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такой часовой акцией власти городов протестуют против ограничения возможности органов местного самоуправления распоряжаться средствами из налоговых поступлений. В акции участвуют Варшава, Гданьск, Кельце, Эльблонг, Краков, Гливице, Вроцлав, Белосток, Катовице и другие города.

Негодование местных властей также вызывают действия польского правительства, которое планирует наложить вето на новый бюджет ЕС из-за привязки выделения европейских средств к соблюдению норм верховенства закона. По мнению градоначальников, это может заблокировать поступление средств из европейских фондов.

Сообщается, что освещение отключили выборочно, без угрозы для жителей. "В Варшаве мы отключаем иллюминацию в нескольких местах, символически, без угроз для безопасности", - написал в Twitter мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Венгрия и Польша заблокировали утверждение нового бюджетного плана ЕС в размере 1 074,3 млрд евро на период с 2021-го по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне 750 млрд евро, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципов верховенства права в странах сообщества. Механизм предполагает, что бюджетные ассигнования из Брюсселя будут распределяться с учетом результатов этого мониторинга.-0-