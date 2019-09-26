Десятки людей погибли из-за обрушения золотого рудника в Чаде

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате оползня на золотом руднике на северо-западе Чада погибли десятки человек, сообщает Reuters .

Как заявил Agence France-Presse министр обороны Республики Чад Махамат Абали Салах, подтверждена смерть 30 человек. Однако в шахте могут оставаться еще многие жертвы, поскольку на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

Рудник, расположенный в провинции Тибести недалеко от ливийской границы, рухнул 24 сентября. Ранее официальные лица сообщали о множестве погибших.-0-