Десятки машин столкнулись из-за ледяного дождя в Висконсине

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ледяного дождя в американском штате Висконсине столкнулись десятки автомобилей, что привело к закрытию трассы. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на патрульную службу штата.

"Гололедица на трассе I-94 в округах Джексон, О-Клэр и Данн. Ледяной дождь стал сегодня утром причиной обледенелых/опасных дорожных условий», – говорится в сообщении патрульной службы в соцсетях.

Полицейские расследуют ряд аварий. Трасса I-94 закрыта.

В аварии, кроме множества легковых автомобилей, повреждены полуприцепы. Точное число транспортных средств не называется. По разным данным, в ДТП попали от 40 до сотни машин.