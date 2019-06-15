Десятки мигрантов сбежали из центра помощи в Мексике

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки мигрантов из Центральной Америки в пятницу устроили массовый побег из центра помощи в мексиканском штате Табаско. Причиной побега стало плохое обращение и невыносимые условия пребывания, сообщает Excelsior .

Участниками побега в основном стали граждане Сальвадора и Гондураса. Мигранты выбрались на дорогу возле города Вильяэрмоса и направились к границе с Гватемалой. Но местная полиция устроила операцию по поимке сбежавших, в результате чего около 80 человек были задержаны и возвращены в центр помощи.

Стоит отметить, что 14 июня Национальный институт миграции Мексики, который занимается, в том числе, проблемами мигрантов из соседних стран, сообщил о добровольной отставке своего главы Тонатиу Гильена. Данное прошение было отправлено на имя президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Причины отставки не разглашаются.-0-