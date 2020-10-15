Десятки тысяч афганцев бежали из своих домов из-за противостояний с талибами

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 35 тыс. человек покинули свои дома в провинции Гильменд на юге Афганистана, где уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной группировкой "Талибан". Об этом сообщает Euronews.

Авиация США наносит удары по талибам, которые в настоящее время контролируют 80% провинции.

Правительство все еще удерживает административный центр Гильменда - город Лашкаргах, в который и устремились бросившие дома жители провинции. Тысячи человек вынуждены ночевать на улицах города под открытым небом, так как местные власти не могут им предоставить свободные помещения и даже палатки. В провинции практически не осталось уцелевших медицинских учреждений, а те, что еще работают, оказывают помощь только раненым.

Резкий рост насилия происходит на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта, которые продолжаются в Катаре. Но до сих пор сторонам не удалось договориться даже о базовых принципах возможного соглашения. Практически ежедневно в Афганистане происходят теракты, в которых гибнут представители вооруженных сил страны и мирные граждане.-0-