Десятки тысяч жителей Восточного побережья США остались без электричества из-за снежной бури

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч человек, проживающих на Восточном побережье США, остались без электричества из-за снежной бури, которую уже называют самой сильной за последние четыре года, сообщает NBC News.

Новые перебои в подаче электричества ожидаются в различных районах Восточного побережья. В штате Массачусетс, по данным канала CNN, без света уже оказались порядка 114 тыс. человек, в отдельных районах высота снежного покрова превысила 75 см.

Эксперты предупреждают: вскоре может начаться так называемый "взрывной циклон", когда происходит резкое падение давления, сопровождающееся сильным ветром и обильными осадками. В прибрежных районах власти предупреждают о возможных наводнениях. Чрезвычайное положение было объявлено в штатах Массачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд. Власти предупредили людей о необходимости оставаться в помещениях, если это возможно.

В Бостоне размер снежного покрова может достигнуть 61 см (предыдущий рекорд - 70 см снега - был установлен в этом городе в 2003 году).

В Нью-Йорке выпало уже около 30 см снега, осадки сопровождались резкими порывами ветра и снижением температуры до минус 12 градусов. На борьбу с последствиями стихии были брошены 2,5 тыс. единиц техники, работники коммунальных служб переведены на 12-часовые смены.

Как сообщает ТАСС, с сегодняшнего дня оба аэропорта Нью-Йорка намерены постепенно восстанавливать авиасообщение, которое было почти парализовано в субботу из-за снегопада. Тогда воздушные гавани были вынуждены отменить порядка 1,4 тыс. авиарейсов.

Из-за неблагоприятной погоды компания SpaceX перенесла два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 в штате Флорида. В районе мыса Канаверал, где по соседству располагаются обе площадки для запусков, установилась облачная погода с резкими порывами ветра. Сегодня, по прогнозам синоптиков, условия должны улучшиться.-0-