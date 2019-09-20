Дети из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в турецком отеле

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в одном из турецких отелей, они доставлены в

местную больницу, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в турецком поселке Кестель. Повар допустил ошибку во время шоу на ужине, и масло пролилось на людей. У одного из детей 27% ожогов тела, у другого - 16%.

"Мы в курсе этой ситуации, держим ее на контроле. В настоящий момент, к чести наших партнеров из Турции, выполняются все необходимые процедуры для восстановления детей, острой нужды в нашем вмешательстве пока нет. При необходимости мы готовы подключиться всеми нашими ресурсами", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области РФ Игорь Мороков.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что врачи готовы встретить пострадавших детей в аэропорту и доставить их в больницу.-0-