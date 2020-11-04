Детские сады закрывают в Тбилиси из-за ухудшения эпидситуации

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси с 5 ноября закрывают все детские сады до улучшения эпидемиологической ситуации. Такое решение приняло городское правительство, сообщает информагентство Black Sea Press.

Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, эта вынужденная мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в городе. Мэр Тбилиси распорядился обеспечить передачу родителям продуктов питания, предназначенных для воспитанников детсадов.

В Грузии детские сады заработали после продолжительных каникул с 12 октября. Однако до конца месяца учреждения стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей. В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрированы 58 тыс. детей.

По данным на 4 ноября, в Грузии за последние сутки выявили 2295 новых случаев заражения коронавирусом, из них больше всего зафиксировали в Тбилиси - 989. Общее количество инфицированных в стране со дня выявления первого случая коронавируса достигло 46 817. Сохраняется тенденция роста числа выздоровевших. За сутки выздоровели 2537 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 31 170 человек. За сутки в стране скончались 19 человек. Всего за время эпидемии от последствий коронавируса умер 381 пациент.-0-