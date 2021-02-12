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12 февраля 2021, 09:28

Deutsche Welle: Германия остается в локдауне

Фото picture alliance
Фото picture alliance
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии продлили локдаун до 7 марта. Это значит, что непродуктовые магазины, отели, рестораны, клубы, фитнесс-центры, кинотеатры и многие другие коммерческие и культурные учреждения пока не смогут возобновить свою работу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что продление локдауна не нарушает принципов демократии и что действующие ограничения останутся в силе, пока их причины не исчезнут. Однако, судя по всему, желание немцев и дальше придерживаться карантинных предписаний тает буквально на глазах. Особенно, когда они каждый вечер в выпусках новостей слышат, что число новых заражений стабильно продолжает снижаться, сообщает Deutsche Welle.

По результатам исследования Cosmo-Studie, анализирующего настроения жителей Германии с начала пандемии, уверенности в необходимости продления локдауна больше нет даже у тех, кто до сих пор поддерживал правительственные меры по борьбе с коронавирусом. Так, две трети опрошенных в возрасте до 30 лет заявили, что эти меры их тяготят. Это максимум с начала проведения подобных опросов. В то же время почти 80% респондентов отметили, что хотели бы видеть долгосрочную стратегию борьбы с COVID-19 с едиными правилами для всей страны.

Школа на удаленке и натянутые струной нервы родителей

В Германии решения о принятии или отмене карантинных ограничений находятся в компетенции федеральных земель. Так, в ближайшее время их правительства должны определиться, возобновятся ли у них занятия в школах, и если да, то в каком формате.

При этом не только для политиков, но и для родителей перевод школьников, особенно младшеклассников, на дистанционку стал одним из самых спорных вопросов, связанных с локдауном. Последний раз ученики начальных классов имели возможность заниматься в школе в середине декабря 2020 года. С тех пор школьную программу они вынуждены осваивать по большей степени самостоятельно и с помощью родителей, не имеющих, как правило, ни времени, ни педагогического образования. Телефонные разговоры с учителями и видеоконференции с одноклассниками несколько раз в неделю многие родители считают слабым подспорьем в этой ситуации.

"Я сама провожу каждый день по семь часов за компьютером. После этого у меня нет ни сил, ни желания подключаться к школьным видеоконференциям", - пишет мать второклассницы в одном из родительских чатов. По ее мнению, семилетние дети еще слишком малы для такого вида занятий. "Гораздо полезнее для них в этом возрасте было бы чтение книг", - резюмирует она.

Изрядному испытанию подверглось в последние месяцы и терпение учителей. Многие из них устали находиться в подвешенном состоянии, не зная, к чему им придется готовиться в ближайшие дни: продолжению работы на удаленке, занятиям малыми группами по сменам в школе или возвращению к занятиям в том виде, в каком они проводились до локдауна.

Пандемия и психические заболевания

Бьют тревогу и немецкие врачи-психиатры, а также терапевты, которые, согласно недавно обнародованному исследованию страхового общества pronova BKK, за время пандемии стали диагностировать у пациентов гораздо больше случаев алкоголизма и других психических заболеваний.

Все больше людей страдают от одиночества и депрессии. В первую очередь это касается пожилых и вынужденных работать из дома людей, живущих без семьи. С другой стороны, отцы и матери семейств, вынужденные совмещать ведение домашнего хозяйства с удаленной работой, могут скоро оказаться на грани эмоционального выгорания, предупреждают эксперты.

Выдержит ли малый бизнес продленный локдаун?

Франк Розелиб, специалист по кризисной коммуникации в экспертном совете по борьбе с COVID-19 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, сравнивает период пандемии с футбольным матчем. Первая и вторая его половина уже сыграны, так же, как и дополнительное время. Теперь идет бесконечная серия пенальти, которая и должна определить исход игры, говорит он. Однако СМИ все чаще задаются вопросом о том, сможет ли экономика страны "бесконечно" работать в условиях локдауна?

Финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны государства не даст им разориться и поможет сохранить рабочие места, считают в правительстве ФРГ. 9 февраля исследовательский институт KfW-Research, работающий при государственном банке KfW, опубликовал данные о том, что для большинства предприятий малого и среднего бизнеса экономические последствия нынешнего локдауна оказались менее чувствительными, чем в прошлом году.

Однако ряд экспертов считает этот оптимизм ложным. Так, специалист по торговле в высшей школе Hochschule Niederrhein Геррит Хайнеман обращает внимание на то, что относительно низкое число банкротств предприятий малого и среднего бизнеса, зафиксированное на бумаге, объясняется тем, что правительство освободило компании от обязанности подавать заявку о банкротстве.

"Это привело к тому, что уже сейчас в Германии существует множество фирм-"зомби", то есть компаний, в которых искусственно поддерживают жизнь за счет госсубсидий, но которые, по сути, уже мертвы из-за огромных задолженностей", - говорит он.

По данным Института немецкой экономики (IW), количество таких предприятий уже в прошлом году составляло 4,5 тыс. Число компаний, действительно подавших заявление о банкротстве, составило в 2020 году в ФРГ 17 тыс. По данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), 80% предприятий опасаются разорения, несмотря на финансовую помощь государства.

Инсталляция "Панда-Мия" в одном из ресторанов Германии
Инсталляция "Панда-Мия" в одном из ресторанов Германии

"Я не имею отношения ни к каким политическим движениям. Я - обычный владелец косметического салона, который исполнил все гигиенические требования, но сейчас находится на грани своего существования. Мое терпение лопнуло", - написал в Telegram-канале под названием "Мы открываемся" один из предпринимателей еще в начале январе. На данный момент число подписчиков этого канала уже превышает 50 тыс. человек.

С самого начала пандемии многие врачи и политики в Германии говорили, что борьба с ней - не спринтерский забег, а марафон. Однако это не совсем точное сравнение, считает Штефан Шульц-Хардт - первый вице-председатель Немецкого общества психологии. По его словам, пандемия COVID-19 - это марафон, в котором неизвестна ни длина дистанции, ни расстояние до финиша. "С такой ситуацией, а именно постоянным состоянием волнения и тревоги, человеческий организм в течение столь длительного времени справляться не может", - уверен эксперт.-0-

Фото picture alliance

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