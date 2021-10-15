Deutsche Welle: парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения, сообщает Deutsche Welle.

Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

Между тем 14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне был обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Тело мужчины было замечено в поле экипажем полицейского вертолета в ходе патрулирования территории, на которой действует режим чрезвычайного положения. Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший - 24-летний беженец из Сирии. По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом.

Ранее ряд правозащитных организаций обращались к польским властям с призывом обеспечить права мигрантов и предоставить им необходимую помощь. Так, международная правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу предоставить беженцам, ищущим защиты, доступ в страну. Как заявила директор представительства Amnesty International при европейских институтах в Брюсселе Ив Гедди, у организации есть убедительные доказательства того, что афганские беженцы стали жертвами незаконного принудительного возвращения в Беларусь.

По данным Amnesty International, фотографий с афганцами на границе и репортажей о них почти не найти в польских СМИ. Отчасти это объясняется тем, что у журналистов нет доступа к застрявшим на границе людям. На отсутствие возможности нормально общаться с беженцами жалуются также представители НКО и врачи. После того как Варшава ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение, сделать это стало еще сложнее.

В свою очередь сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить врачам доступ в районы на границе с Беларусью, где по решению польских властей был введен режим ЧП из-за наплыва мигрантов. Grupa Granica предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для беженцев становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы. По словам активистов сообщества, если польские власти откажутся предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит гибель, а их тела удастся обнаружить лишь с наступлением весны.-0-