Deutsche Welle: всегда ли эффективны стены между странами?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 23 августа 2021
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:08 В Дзержинском районе от огня спасли 70 га посевов тритикале  Происшествия
10:02 В Речице горела пилорама Происшествия
09:59 В Австралии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки  В мире
09:58 Сотрудники МЧС спасли застрявшего в болоте брестчанина Происшествия
09:50 Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси  В мире
09:47 Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,3 тыс. фур Общество
09:44 В Барановичах спасатели освободили застрявшую между поручней пандуса девочку Происшествия
09:39 Deutsche Welle: всегда ли эффективны стены между странами? В мире
09:24 Международный военно-технический форум "Армия-2021" открывается в российской Кубинке Общество
09:16 Двух человек зажало в салоне легковушки после аварии под Зельвой Происшествия
09:13 В городах Германии прошли демонстрации с требованием принять беженцев из Афганистана В мире
09:09 В ЕС нет консенсуса о готовности принимать афганских беженцев - премьер Словении В мире
09:05 Машинисты пассажирских поездов в Германии объявили двухдневную забастовку В мире
09:05 ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно установить воздушный коридор для доставки гумпомощи в Афганистан В мире
09:00 Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё! Общество
08:58 В Брестской области проверили безопасность парков, игровых площадок и развлекательных центров Регионы
08:48 Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали 11 человек В мире
08:41 Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником Президент
08:40 Картина выходных: годовщина автопробегов "За единую Беларусь", "АРМИ-2021" и День огурца в Шклове Общество
08:24 Лидеры стран ОДКБ сегодня проведут видеосаммит по Афганистану Политика
08:01 Городская конференция педагогических работников пройдет в Могилеве 24 августа Регионы
07:43 Более 20 человек погибли при наводнении в американском Теннесси В мире
07:37 В Ляховичском районе приостановлено купание в трех местах Регионы
07:24 Болельщики напали на футболистов на матче чемпионата Франции Спорт
07:17 Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать в 12 местах Регионы
07:05 Белорусские спортсмены выиграли четыре награды на юниорском ЧМ по борьбе в Уфе Спорт
22.08.21
22.08.21 23:54 Ученые из Новой Зеландии представили гипотезу происхождения Лох-несского чудовища В мире
22.08.21 23:26 В России начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19 В мире
22.08.21 22:19 Ученые установили вред от поедания хот-догов Калейдоскоп
22.08.21 21:25 Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года - Головченко Общество
Все новости
Все новости
В мире
23 августа 2021, 09:39

Deutsche Welle: всегда ли эффективны стены между странами?

Фото Reuters
Фото Reuters
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все больше государств укрепляет свои границы, пытаясь противодействовать незаконной миграции и терроризму. Но от таких барьеров между странами не только польза. Чем плоха стена на границе - разбирались журналисты Deutsche Welle.

Литву и Доминиканскую Республику разделяют тысячи километров, кое-что их объединяет: рост миграции вынудил оба государства укрепить свои границы, начав строительство стен.

Ситуация в обеих странах отражает современную тенденцию: сегодня в мире гораздо больше мигрантов и беженцев, чем еще 20 лет назад. Политические конфликты и последствия изменения климата вынуждают людей перемещаться по миру. И ситуация, похоже, будет и дальше развиваться по тому же сценарию, отмечает Deutsche Welle.

По данным ООН, за последние 20 лет население планеты увеличилось на четверть, а число беженцев и перемещенных лиц удвоилось. На сегодняшний день каждый 97-й человек в мире является вынужденным переселенцем. В 2015 году этот статус был у каждого 175-го. Большинство перемещенных лиц нашли убежище в странах Западной Азии и Северной Африки, таких как Турция или Судан.

Больше беженцев - больше стен на границах

Следствием стремительного роста миграции является одна современная тенденция: с 2000 по 2021 год количество стен на границах увеличилось более чем в пять раз, с 16 до свыше 90, о чем свидетельствуют данные, собранные Deutsche Welle. С помощью этих заградительных барьеров - построенных, строящихся или запланированных - страны пытаются остановить или хотя бы сделать управляемым стихийный процесс миграции.

Как говорится в исследовании, проведенном Центром изучения проблем мира Delаs и посвященном пограничным стенам, которые были построены с 1968 по 2018 год, их строительство власти чаще всего объясняют ростом нелегальной иммиграции. За этой причиной следует нелегальная торговля (контрабанда товаров, торговля людьми или наркотиками) и опасность терроризма.

"Стены эффективны не везде и не всегда"

Насколько хорошо разделительные стены на границе сдерживают нелегальную миграцию, контрабанду или террористические атаки, оценить удается не всегда, поскольку это зависит от многочисленных и взаимосвязанных факторов. Эффективность пограничных барьеров во многом зависит от того, как они были построены. По уровню сложности и комплексности стены сильно отличаются друг от друга, указывают политологи Виктория Вернон и Клаус Циммерман.

Научные исследования расходятся в выводах относительно того, могут ли стены на границах предотвратить нелегальную миграцию. "Ученые не могут прийти к единому мнению, а это означает, что стены не везде эффективны", - говорится в письме, написанном в адрес Deutsche Welle политологом из Университета Глазго Серджи Пардос-Прадо.

"Иногда миграция находит альтернативные пути - морские или сухопутные. Стены - это дорогостоящие сооружения, можно закрыть доступ в одном районе границы, но стимулировать его в другом - без стены или менее укрепленном. Редко где можно найти идеальное, массивное, прочное, непроницаемое заграждение, тянущееся по всей протяженности границы", - пишет ученый.

Помимо противостояния нелегальной миграции стены на границе возводят и из соображений безопасности, например, чтобы предотвратить угрозу терроризма. Однако недавние исследования, проведенные под руководством Пардоса-Прадо, показывают, что в некоторых случаях строительство пограничных барьеров может не снизить, а, наоборот, увеличить вероятность террористических атак.

На примере границ между Саудовской Аравией и Ираком, а также между Израилем и Египтом исследователи проследили, как отношение людей к соседней стране ухудшилось после появления пограничной стены. "Такое укрепление границы свидетельствует о конфликте и накаляет его - и это если не принимать во внимание те латентные условия для конфликта, которые были еще до возведения стены", - отмечает Пардос-Прадо.

Стена на границе может дать обратный эффект и в том случае, если на территорию государства хочет попасть большая группа беженцев из стран, служащих базой для транснациональных террористических организаций. Наличие на границе заградительного барьера становится питательной средой для вербовки мигрантов террористами, считают исследователи. Этот негативный эффект, по теории ученых, действует в среднем от четырех до одиннадцати лет с момента возведения стены.

Пограничные стены негативно влияют на экономику

Нежелательные побочные эффекты от пограничных стен можно наблюдать и в экономическом секторе: сокращая наркотрафик и контрабанду, они ограничивают и объем легальной торговли.

Независимо от того, с какими целями была возведена стена, объем легальной торговли между странами, которые она разграничивает, может упасть почти на треть (31%), указано в исследовании университетов Вашингтона и Чикаго, в котором проанализированы последствия строительства более 50 пограничных барьеров.

Кроме сокращения объема торговли строительство укрепленных барьеров означает также дополнительные расходы - не только для государственного бюджета, но и для фирм и жителей разделенных стеной стран. Помимо суммы, необходимой на собственно сооружение стены, возрастут расходы компаний на ведение легальной торговли и расходы людей, законно пересекающих границы.

"Вопрос об экономической целесообразности сооружения пограничных стен и барьеров заключается в следующем: превышают ли преимущества стены затраты на нее? Нужен ли забор, сдерживающий нелегальное проникновение в страну 40 тыс. мигрантов, если его строительство обойдется в $3 млрд, а после этого нужны будут миллиарды, чтобы поддерживать его в должном состоянии, и ресурсы уголовного правосудия для патрулирования границы?" - рассуждает политолог Виктория Вернон.

Альтернативы пограничным барьерам

Но если с помощью пограничных стен и заборов не решить проблем нелегальной миграции, контрабанды и не снизить риск терроризма - что же тогда остается?

"Экономическая литература в подавляющем большинстве случаев говорит о том, что политика более открытых границ с меньшими ограничениями в области миграции и торговли приносит больше пользы жителям страны, чем пограничные стены", - утверждают Виктори Вернон и Клаус Циммерман. Экономическая политика эффективнее стен в борьбе с незаконной торговлей и контрабандой, а дипломатия способна решить проблемы безопасности лучше заградительных барьеров, говорят ученые.

"Стены и заборы, - говорит Клаус Циммерман, - это лишь инструмент, действующий в краткосрочной перспективе. При этом большинство экспертов в области миграции считают их неразумным инструментом". Пограничные барьеры - это в большинстве случаев показуха для политиков, которые хотят в краткосрочной перспективе произвести впечатление на избирателей, резюмирует ученый.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы граница ООН
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Австралии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки 
Фото из архива Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси 
Фото EPA В городах Германии прошли демонстрации с требованием принять беженцев из Афганистана
Янез Янша. Фото РИА Новости В ЕС нет консенсуса о готовности принимать афганских беженцев - премьер Словении
Фото picture alliance Машинисты пассажирских поездов в Германии объявили двухдневную забастовку
Фото Der Spiegel ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно установить воздушный коридор для доставки гумпомощи в Афганистан
Главное
Фото КАЗИНФОРМ Лидеры стран ОДКБ сегодня проведут видеосаммит по Афганистану
Интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России до 2027 года - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1302 пациента с COVID-19, выписаны 1355
Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё!
Топ-новости
Картина выходных: годовщина автопробегов "За единую Беларусь", "АРМИ-2021" и День огурца в Шклове
Более 1,55 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19
Международный военно-технический форум "Армия-2021" открывается в российской Кубинке
РЕПОРТАЖ: О том, как в Шклове вкусно и весело отметили День огурца
Белорусский легкоатлет Роман Хартанович выиграл бронзу юниорского ЧМ в Кении
Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси 
РЕПОРТАЖ: Два бассейна, роскошный стадион и лифты - в Гомеле готовят к открытию новую школу
Белорусские хоккеистки выиграли ЧЕ во втором дивизионе
В Катаре прошла жеребьевка участников конкурса "Дорожный патруль" АрМИ-2021
Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области
Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.