Deutsche Welle: всегда ли эффективны стены между странами?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все больше государств укрепляет свои границы, пытаясь противодействовать незаконной миграции и терроризму. Но от таких барьеров между странами не только польза. Чем плоха стена на границе - разбирались журналисты Deutsche Welle.Литву и Доминиканскую Республику разделяют тысячи километров, кое-что их объединяет: рост миграции вынудил оба государства укрепить свои границы, начав строительство стен.Ситуация в обеих странах отражает современную тенденцию: сегодня в мире гораздо больше мигрантов и беженцев, чем еще 20 лет назад. Политические конфликты и последствия изменения климата вынуждают людей перемещаться по миру. И ситуация, похоже, будет и дальше развиваться по тому же сценарию, отмечает Deutsche Welle.По данным ООН, за последние 20 лет население планеты увеличилось на четверть, а число беженцев и перемещенных лиц удвоилось. На сегодняшний день каждый 97-й человек в мире является вынужденным переселенцем. В 2015 году этот статус был у каждого 175-го. Большинство перемещенных лиц нашли убежище в странах Западной Азии и Северной Африки, таких как Турция или Судан.Следствием стремительного роста миграции является одна современная тенденция: с 2000 по 2021 год количество стен на границах увеличилось более чем в пять раз, с 16 до свыше 90, о чем свидетельствуют данные, собранные Deutsche Welle. С помощью этих заградительных барьеров - построенных, строящихся или запланированных - страны пытаются остановить или хотя бы сделать управляемым стихийный процесс миграции.Как говорится в исследовании, проведенном Центром изучения проблем мира Delаs и посвященном пограничным стенам, которые были построены с 1968 по 2018 год, их строительство власти чаще всего объясняют ростом нелегальной иммиграции. За этой причиной следует нелегальная торговля (контрабанда товаров, торговля людьми или наркотиками) и опасность терроризма.Насколько хорошо разделительные стены на границе сдерживают нелегальную миграцию, контрабанду или террористические атаки, оценить удается не всегда, поскольку это зависит от многочисленных и взаимосвязанных факторов. Эффективность пограничных барьеров во многом зависит от того, как они были построены. По уровню сложности и комплексности стены сильно отличаются друг от друга, указывают политологи Виктория Вернон и Клаус Циммерман.Научные исследования расходятся в выводах относительно того, могут ли стены на границах предотвратить нелегальную миграцию. "Ученые не могут прийти к единому мнению, а это означает, что стены не везде эффективны", - говорится в письме, написанном в адрес Deutsche Welle политологом из Университета Глазго Серджи Пардос-Прадо."Иногда миграция находит альтернативные пути - морские или сухопутные. Стены - это дорогостоящие сооружения, можно закрыть доступ в одном районе границы, но стимулировать его в другом - без стены или менее укрепленном. Редко где можно найти идеальное, массивное, прочное, непроницаемое заграждение, тянущееся по всей протяженности границы", - пишет ученый.Помимо противостояния нелегальной миграции стены на границе возводят и из соображений безопасности, например, чтобы предотвратить угрозу терроризма. Однако недавние исследования, проведенные под руководством Пардоса-Прадо, показывают, что в некоторых случаях строительство пограничных барьеров может не снизить, а, наоборот, увеличить вероятность террористических атак.На примере границ между Саудовской Аравией и Ираком, а также между Израилем и Египтом исследователи проследили, как отношение людей к соседней стране ухудшилось после появления пограничной стены. "Такое укрепление границы свидетельствует о конфликте и накаляет его - и это если не принимать во внимание те латентные условия для конфликта, которые были еще до возведения стены", - отмечает Пардос-Прадо.Стена на границе может дать обратный эффект и в том случае, если на территорию государства хочет попасть большая группа беженцев из стран, служащих базой для транснациональных террористических организаций. Наличие на границе заградительного барьера становится питательной средой для вербовки мигрантов террористами, считают исследователи. Этот негативный эффект, по теории ученых, действует в среднем от четырех до одиннадцати лет с момента возведения стены.Нежелательные побочные эффекты от пограничных стен можно наблюдать и в экономическом секторе: сокращая наркотрафик и контрабанду, они ограничивают и объем легальной торговли.Независимо от того, с какими целями была возведена стена, объем легальной торговли между странами, которые она разграничивает, может упасть почти на треть (31%), указано в исследовании университетов Вашингтона и Чикаго, в котором проанализированы последствия строительства более 50 пограничных барьеров.Кроме сокращения объема торговли строительство укрепленных барьеров означает также дополнительные расходы - не только для государственного бюджета, но и для фирм и жителей разделенных стеной стран. Помимо суммы, необходимой на собственно сооружение стены, возрастут расходы компаний на ведение легальной торговли и расходы людей, законно пересекающих границы."Вопрос об экономической целесообразности сооружения пограничных стен и барьеров заключается в следующем: превышают ли преимущества стены затраты на нее? Нужен ли забор, сдерживающий нелегальное проникновение в страну 40 тыс. мигрантов, если его строительство обойдется в $3 млрд, а после этого нужны будут миллиарды, чтобы поддерживать его в должном состоянии, и ресурсы уголовного правосудия для патрулирования границы?" - рассуждает политолог Виктория Вернон.Но если с помощью пограничных стен и заборов не решить проблем нелегальной миграции, контрабанды и не снизить риск терроризма - что же тогда остается?"Экономическая литература в подавляющем большинстве случаев говорит о том, что политика более открытых границ с меньшими ограничениями в области миграции и торговли приносит больше пользы жителям страны, чем пограничные стены", - утверждают Виктори Вернон и Клаус Циммерман. Экономическая политика эффективнее стен в борьбе с незаконной торговлей и контрабандой, а дипломатия способна решить проблемы безопасности лучше заградительных барьеров, говорят ученые."Стены и заборы, - говорит Клаус Циммерман, - это лишь инструмент, действующий в краткосрочной перспективе. При этом большинство экспертов в области миграции считают их неразумным инструментом". Пограничные барьеры - это в большинстве случаев показуха для политиков, которые хотят в краткосрочной перспективе произвести впечатление на избирателей, резюмирует ученый.-0-