Девяносто депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 депутатов оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии выступили за вынесение любого соглашения об условиях Brexit на референдум. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Согласно предложению 88 депутатов, пункт о проведении плебисцита должен быть включен в манифест партии, с которым она пойдет на выборы в Европарламент в мае. Группа парламентариев обратила внимание на опросы общественного мнения, по которым подавляющее большинство членов Лейбористской партии, ее сторонников и потенциальных избирателей хотят проведения референдума, чтобы проголосовать по той или иной сделке по Brexit с возможностью сохранения страны в составе ЕС. По их мнению, неспособность партии поддержать идею о волеизъявлении народа поставит ее будущее под угрозу.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что национальный исполнительный комитет 30 апреля определит, каким будет ее предвыборный манифест, отметив, что в нем будут отражены решения, принятые на прошлогоднем съезде партии, в том числе сохранение таможенного союза и взаимного доступа к рынкам.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.-0-