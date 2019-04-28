Девять человек подали документы для выдвижении кандидатами в президенты Казахстана

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты, девять претендентов подали документы в Центризбирком. Об этом проинформировал заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров, сообщает Казинформ.

Этап выдвижения проходил 10-28 апреля, в соответствии с планом подготовки и проведения внеочередных выборов президента Казахстана, которые назначены на 9 июня. Выдвижение кандидатов и представление ими документов в Центризбирком республики завершилось сегодня в 18.00 по местному времени. "Установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили 9 республиканских общественных объединений, в том числе 4 политические партии", - сказал Константин Петров.

Действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев выдвинут на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Дания Еспаева - от партии "Ак жол" ("Светлый путь"), депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Аул").

Еще пять человек подали документы в ЦИК в качестве кандидатов от республиканских общественных объединений. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут общественным объединением "Объединенное национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" ("Судьба нации"). Писатель и общественный деятель Садыбек Тугел выдвинут республиканским движением "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана. В списке и председатель республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" Талгат Ергалиев, выдвинутый от этой организации, а также общественный деятель Жуматай Алиев - от общественного объединения "Халык демографиясы" ("Народная демография").

В ЦИК сообщили, что четыре выдвиженца, кандидатуры которых соответствуют требованиям законодательства, уже собирают подписи в свою поддержку. Соответствие требованиям законодательства других кандидатов будет установлено в ближайшие дни. Каждому претенденту на пост президента необходимо собрать более 118 тыс. подписей не менее чем в 12 областях, городах республиканского значения, столице. Кроме сбора подписей, для регистрации кандидатам необходимо представить еще справку о состоянии здоровья, а также декларации о доходах и имуществе на себя и супруга или супругу по состоянию на 1 апреля текущего года.

Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.-0-