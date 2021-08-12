Девять человек погибли из-за наводнений в Турции

Фото dailysabah.com
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли и один пропал без вести в результате наводнений в Турции, сообщает газета Daily Sabah.
В разных городах Турции оказались затоплены жилые дома и предприятия, с дорог были унесены транспортные средства, разрушены участки трасс и мосты. Паводковые воды повредили сельскохозяйственные поля и спровоцировали оползни. Наводнения также привели к отключению электричества в 271 деревне.
На данный момент местные поисково-спасательные группы работают над эвакуацией жителей и оказанием помощи выжившим.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что используются все доступные средства, чтобы помочь людям восстановиться после наводнения.-0-