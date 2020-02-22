Девять человек погибли на шахте в Пакистане

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане девять рабочих погибли, еще восемь пострадали в результате оползне на мраморной шахте в округе Бунер. Об этом сообщает газета TNN.

Издание отмечает, что шахта уже давно была неработающей. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле аварийной на обед. Причины обрушения пока неизвестны.

По различным сведениям, под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих. Ведутся работы по спасению оказавшихся под завалами.-0-