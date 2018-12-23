Девять человек погибли на шахте в Соликамске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли из-за задымления на шахте в Соликамске на руднике "Уралкалия", сообщает ТАСС.

Подъем тел на поверхность пока не начался, ликвидируется последний очаг возгорания. К месту происшествия выехали родственники погибших рабочих из Башкортостана.

Задымление произошло накануне около 10.04 по московскому времени, в стволе шахты работали 17 человек, 8 из которых вышли на поверхность. Они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными сотрудники подрядной организации "УС-30" - жители Пермского края, Башкортостана и Краснодарского края.

Как пояснили агентству представители "Уралкалия", задымление возникло из-за горящей монтажной пены и строительного мусора. Пожар возник на глубине 340 м, глубина шахты составляет 500 м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек").-0-

В российском Соликамске на шахте произошел пожар, под землей остаются 9 человек "В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации, имеются основания полагать, что люди погибли", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.