Девять человек погибли при крушении самолета в США

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек, в том числе пилот и двое детей, погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Южная Дакота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

По информации NBC, на борту самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно направлялось в город Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), оно рухнуло вскоре после вылета из местного аэропорта Чемберлен. Согласно сведениям телекомпании, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

Выжившие пассажиры доставлены в ближайшую больницу. Информации об их состоянии нет. Федеральное авиационное управление США сообщило, что обстоятельства катастрофы выясняются.-0-