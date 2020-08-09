Девять человек погибли при пожаре в индийском отеле, где находились больные COVID-19

Фото из архива
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА /. Девять пациентов погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в индийском отеле Swarna Palace, который используется как лечебное учреждение для больных COVID-19. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Возгорание произошло сегодня рано утром в городе Виджаявада в штате Андхра-Прадеш. Во время пожара в отеле находились 30 пациентов с коронавирусом и 10 медицинских сотрудников. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Это уже второй пожар в стране за текущую неделю, где погибли пациенты с COVID-19. В одной из частных больниц Индии в городе Ахмадабад, где проходили лечение больные коронавирусом, 6 августа пожар унес жизни восьми человек.-0-