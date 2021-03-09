Девять человек погибли при пожаре в офисном здании в Индии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум девять человек погибли в результате пожара в высотном здании, где расположены офисы Восточной железной дороги, в городе Колката, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hindustan Times.

По приведенным данным, пожар начался на 13-м этаже здания 8 марта примерно в 15.40. Среди погибших - четверо пожарных, один помощник младшего инспектора местной полиции и один сотрудник сил защиты железных дорог. Личности еще трех погибших пока не установлены.

На месте происшествия были развернуты бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Как уточняется, семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рупий ($13,7 тыс.).-0-