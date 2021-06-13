Девять человек погибли при взрыве шахты в Колумбии

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка (центральная часть Колумбии), погибли девять человек, троих шахтеров удалось обнаружить живыми, сообщают РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших. По данным Национального горнодобывающего агентства, 12 человек было затронуто взрывом.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью девяти шахтеров в муниципалитете Соча, департамент Бояка. Мы желаем скорейшего выздоровления трем выжившим шахтерам", - сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.-0-