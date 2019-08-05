Девять человек погибли в горах Китая из-за дождей

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за горных потоков в результате сильных дождей в центральной китайской провинции Хубэй погибли девять человек, еще четверо объявлены пропавшими без вести, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее были получены сведения о семи жертвах. Также были данные, что около 23.00 по местному времени десять человек попали в ловушку в горном ущелье на территории уезда Хэфэн из-за сильных осадков.

К месту происшествия были направлены более 60 представителей аварийно-спасательных служб и 14 автомобилей. По информации на утро 5 августа, 61 человек был спасен. Поисковые работы продолжаются. -0-