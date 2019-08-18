Девять человек погибли в результате подрыва микроавтобуса в Афганистане

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек стали жертвами подрыва микроавтобуса в провинции Балх на севере Афганистана, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.
Бомба взорвалась на пути следования транспортного средства. Все погибшие были мирными жителями.
Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-
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