Девять человек погибли в результате подрыва микроавтобуса в Афганистане

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек стали жертвами подрыва микроавтобуса в провинции Балх на севере Афганистана, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

Бомба взорвалась на пути следования транспортного средства. Все погибшие были мирными жителями.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-