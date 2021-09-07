Девять горняков погибли в шахте в Луганской области

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять горняков погибли в результате обрыва каната транспортной клети (кабины) в шахте "Красный партизан" в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет УКРАИНА.ру.

В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительной информации, девять из них погибли, информации по остальным горнякам пока нет.

На месте аварии работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС, специалисты медицины катастроф Министерства здравоохранения.-0-