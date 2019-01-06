Девять землетрясений произошли на юге Мексики менее чем за четыре часа

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти землетрясений произошли в штате Оахака на юге Мексики менее чем за четыре часа. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба Мексики.

Самый мощный подземный толчок магнитудой 4,2 произошел в 16 км от населенного пункта Крусесита на глубине 5 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами подземных толчков магнитудой 8,2 в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско, стали 102 человека.-0-