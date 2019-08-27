Девятилетняя китаянка переплыла 27-километровый пролив

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятилетняя Чжоу Ихань переплыла пролив Цюнчжоу между островом Хайнань и материковой китайской провинцией Гуандун, сообщает ТАСС.

Школьница стартовала в районе города Хайкоу на Хайнане и завершила заплыв у города Чжаньцзян на материке. В общей сложности она преодолела 26,7 км, заплыв продолжался 13 часов.

Вместе с 9-летней пловчихой пролив переплыли девять взрослых пловцов. За каждым из спортсменов следовала лодка. Наравне со старшими школьница завершила дистанцию и стала самой юной спортсменкой, переплывшей пролив Цюнчжоу.-0-