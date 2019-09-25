Девочка осталась жива после падения в пятиметровую скважину

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуторагодовалая девочка в аргентинской деревне провалилась в пятиметровую скважину и выжила, передает телеканал "МИР 24" .

Как ребенок оказался в узкой и глубокой скважине с питьевой водой, пока неизвестно – обстоятельства этого сейчас расследуют полицейские. Известно, что перед этим девочка вышла из дома с собакой и гуляла по деревне без присмотра.

Операция по спасению длилась почти три часа. Плач из-под земли и лай собаки услышал отец девочки и вызвал спасателей. Но сразу достать ребенка не получилось, поэтому рядом вырыли траншею и сделали подкоп.

Девочку достали и сразу оказали ей медицинскую помощь. Удивительным оказалось то, что при падении с пятиметровой высоты малышка не получила серьезных травм.-0-