Девочку из России затянуло в трубу бассейна в Турции

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в бассейне одного из отелей в трубу засосало 12-летнюю девочку, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на курорте в турецком Бодруме. Девочка нырнула, и ее руку засосало в трубу, предназначенную для циркуляции воды в бассейне. Вытащить девочку из воды своевременно не удалось.

Сейчас она находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.-0-