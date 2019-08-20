Девочку из России затянуло в трубу бассейна в Турции

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в бассейне одного из отелей в трубу засосало 12-летнюю девочку, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на курорте в турецком Бодруме. Девочка нырнула, и ее руку засосало в трубу, предназначенную для циркуляции воды в бассейне. Вытащить девочку из воды своевременно не удалось.
Сейчас она находится в критическом состоянии под наблюдением врачей.-0-
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