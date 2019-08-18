Девушка упала с 50-метровой Скалы любви и выжила

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Якутии в районе поселка Чульман (Нерингринский улус на юге республики) девушка, пришедшая на свидание на Скалу любви, оступилась и сорвалась с 50-метровой высоты, сообщает
Спасательная операция продолжалась два часа. Действовать приходилось крайне осторожно из-за камнепада и темноты.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз. Девушка была в сознании, ей оказали первую медицинскую помощь: наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, и шейный бандаж. Пострадавшую подняли наверх и передали медикам.-0-
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