Die Welt: в Польше, ФРГ и Нидерландах действует крупная преступная сеть по перевозке мигрантов

Фото Die Welt.

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейская служба Европейского союза (Европол) расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов, сообщает немецкое издание Die Welt. По данным Европола, контрабандисты организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу. По имеющимся данным, преступная сеть состоит преимущественно из сирийских граждан, проживающих в Германии, Нидерландах и Польше. Также привлекаются жители стран Восточной Европы, которые забирают мигрантов в Польше или Литве и отвозят их в Германию. Для контрабанды людей преступники используют арендованные автобусы или автомобили. Водители получают примерно по 100 евро за каждого мигранта. На прошлой неделе Die Welt сообщил, что, согласно информации Комиссии ЕС, большинство арестованных контрабандистов, которые помогают мигрантам попасть в ЕС через Польшу, проживают в Германии. Зачастую перевозчиками оказывались граждане третьих стран (иранцы, иракцы, сирийцы и турки). Накануне издание Bild также сообщило, что немецкая полиция с начала сентября задержала 329 контрабандистов, которые перевозили мигрантов из приграничной территории Польши в Германию. Полиция установила, что среди контрабандистов 14 человек с немецким паспортом и несколько сирийцев и иракцев с правом проживания в Германии. Остальные контрабандисты приезжают из Украины, Грузии и стран Балтии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!