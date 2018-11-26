Диктор Юрий Ковеленов скончался в Москве

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на 80-м году жизни скончался российский диктор Юрий Ковеленов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную в Instagram артиста Ефима Шифрина.

Диктор вел программу "Время" с 1965 года по 1995-й. Во время августовского путча 1991 года Юрий Ковеленов в прямом эфире зачитывал обращение от имени ГКЧП, а в 1993 году состоял в дежурной бригаде, когда произошел штурм "Останкино".-0-