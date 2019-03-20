Disney приобрела активы телекомпании Fox за $71 млрд

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Walt Disney Company приобрела часть активов крупного холдинга 21st Century Fox, заплатив более $71 млрд, сообщает Associated Press .

Согласно договору, во владение Disney переходят теле- и киностудия 21st Century Fox, права на известные франшизы "Люди Икс" (X-Men) и "Симпсоны" (The Simpsons), некоторые кабельные телеканалы, в том числе National Geographic и Fox Family. С этого момента компания сможет контролировать процесс создания и распространения популярных телешоу и фильмов посредством телевидения, кинопроката и онлайн-вещания. Согласно данным, опубликованным на сайте Walt Disney Company, такие телеканалы как FOX News и FOX Sports, а также ряд других будут включены в состав телекорпорации Руперта Мердока Fox Corporation.

При помощи сделки Walt Disney Company рассчитывает усилить свои позиции в развлекательной индустрии и составить сильную конкуренцию таким гигантам как Amazon и Netflix.

"Это момент невероятной исторической важности для нас, - отметил Роберт Айгер, председатель и главный исполнительный директор The Walt Disney Company. - Сочетание богатого творческого контента Disney и 21st Century Fox с бесспорным талантом сотрудников позволит создать выдающуюся глобальную развлекательную компанию, способную стать лидером отрасли в невероятно динамичную и изменчивую эпоху".

The Walt Disney Company - один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Основанная в 1923 году братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, компания сегодня владеет одной из крупнейших голливудских студий, 11 парками развлечений и двумя аквапарками, а также несколькими сетями телерадиовещания, к числу которых относится американская компания АВС.-0-