Диссертацию Стивена Хокинга продали на аукционе за $767 тыс.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На лондонском аукционе Christieʼs продано инвалидное кресло знаменитого британского физика Стивена Хокинга, а также печатная версия его докторской диссертации, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя аукционного дома Christie"s.

За инвалидную коляску было выручено $393 тыс., а за экземпляр докторской диссертации - около $767 тыс.

Как сообщает ТАСС, также за $52 тыс. ушла с молотка черная летная куртка Хокинга, в которой он снимался в документальном сериале "Любимые места Стивена Хокинга" в 2016 году. Копия книги ученого "Краткая история времени", на которой автор оставил свой отпечаток пальца, была продана за $90 тыс. Среди лотов было и одно из приглашений на устроенную физиком в 2009 году вечеринку для путешественников во времени. Ее единственным гостем был сам Хокинг, так как приглашения на нее ученый со свойственным ему чувством юмора начал отправлять только в 2013 году. Воспользоваться ими и выпить шампанского в компании физика действительно смогли бы только те, кто раскроет секрет путешествий во времени.

Выручка от продажи всех лотов будет перечислена на счет благотворительного фонда Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Все лоты, представленные на торгах, были согласованы с ученым заранее и планировались на продажу с начала 2017 года, когда Хокинг пригласил представителей аукционного дома для обсуждения будущего его архива.

Стивен Хокинг - английский физик-теоретик, космолог, писатель. Он изучал Большой взрыв и черные дыры. Первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Благодаря книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр" ученый прославился как человек, который описал сложные научные явления понятным для широкого круга читателей языком. В 21 год у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз - заболевание, со временем полностью парализовавшее ученого. В 1985 году Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, он утратил способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.-0-