Дистанционная работа для многих обернулась сильнейшим стрессом и психологическими проблемами - МОТ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный формат работы, который во время пандемии внедрили во многих странах, стал причиной психологических проблем среди населения. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), сообщается на сайте Центра новостей ООН.

Эксперты МОТ отмечают, что постоянное пребывание дома, размывание границ между профессиональной и частной жизнью, необходимость совмещать работу с домашними делами и уходом за близкими обернулись для многих сильнейшим стрессом и проблемами психосоматического характера. Произошел также всплеск домашнего насилия.

Особая нагрузка в период пандемии легла на медиков. Эксперты МОТ напоминают, что с начала пандемии коронавируса скончались 7 тыс. медицинских работников. Каждый пятый медработник из-за перенесенного стресса страдает сегодня от депрессии и тревожного синдрома.

"Это напоминание о необходимости создания безопасной, здоровой рабочей среды. Восстановление после пандемии и предотвращение нового кризиса требуют более совершенной национальной политики, создания соответствующей институциональной и нормативной базы, встроенной в систему реагирования на кризисы", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Эксперты МОТ призывают страны инвестировать средства в создание необходимой социальной инфраструктуры и укрепление системы охраны труда и здравоохранения. Специалисты напоминают, что руководством для государств может служить целый ряд международных документов, таких как Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.-0-