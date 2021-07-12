Дистанционное обучение негативно сказалось на здоровье детей - эксперт

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционное обучение школьников во время пандемии повлияло на качество образования, а также негативно сказалось на здоровье детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, сообщает газета "Известия".

"Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится", - заявила специалист.

Анна Кузнецова отметила, что во время дистанционного обучения дети получили менее серьезные и глубокие знания. " За этот период проявились негативные моменты, которые диагностировали целый комплекс недоработок дистанционного образования. Ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться. Я прекрасно понимаю многих родителей, которые с этим столкнулись, и уже хотят забыть, как страшный сон. К этому возвращаться никто не желает", - заявила Анна Кузнецова.-0-