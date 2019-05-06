Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьеве назначены ДНК-экспертизы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России назначил генетические экспертизы для опознания погибших в результате возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Из сгоревшего салона самолета изъято 41 тело. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших.

Дополнительно осматриваются взлетная полоса и фюзеляж самолета, изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, записи с камер видеонаблюдения, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции.

Как сообщалось, в аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-