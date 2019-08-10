Для участия в досрочных выборах на пост президента Туниса поданы 98 заявок

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 60 заявок желающих принять участие в досрочных президентских выборах в Тунисе отклонены. Об этом сообщает радиостанции Mosaique FM .

Отмечается, что в этих заявках не было представлено необходимого количества поручителей. Список кандидатов будет объявлен 15 августа.

По данным Высшей независимой комиссии по выборам, от кандидатов на пост президента требуется предоставить список поручителей, которыми могут стать не менее 10 депутатов парламента, или 40 руководителей региональных структур власти, или 10 тыс. избирателей от 10 избирательных округов.

За семь дней приема документов для участия в президентских выборах тунисский ЦИК получил 98 заявок. Среди претендентов - бывшие и действующие чиновники, лидеры политических партий и движений, общественные и политические деятели, представители молодежных ассоциаций, художники, музыканты и писатели.

Первый тур выборов сначала был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси и необходимостью соблюдения конституции ЦИК принял решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Окончательный список кандидатов будет опубликован 31 августа.090