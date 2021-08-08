Для заражения дельта-штаммом COVID-19 нужно в 10 раз меньшее количество вирусных частиц

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество вирусных частиц, способствующее заражению, для варианта "дельта" в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма. В связи с этим, данный вариант коронавируса распространяется быстрее, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Рината Максютова.

"Мы показали [в ходе исследований], что количество вируса, которое необходимо для заражения животного, требуется в 10 раз меньше. Дельта-вариант более эффективно передается от зараженного организма к незараженному", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.-0-