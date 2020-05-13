Дмитрий Песков лежит в больнице с двусторонней пневмонией

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет", - объяснил свою госпитализацию Дмитрий Песков.

По его словам, сотрудники администрации президента России постоянно тестируются на коронавирус. "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем, - отметил он. - Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы".

Один из тестов пресс-секретаря дал положительный результат, вскоре появились симптомы в виде повышенной температуры. Также они обнаружились у его жены - олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. "И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали", - добавил Дмитрий Песков.-0-