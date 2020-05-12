Дмитрий Песков заразился коронавирусом

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента РФ сообщил Telegram-канал "Незыгарь".

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минстроя РФ Владимира Якушева и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Михаил Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

Россия 12 мая поднялась на второе место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19. В РФ выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом нового типа. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в США - свыше 1,38 млн.-0-