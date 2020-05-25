Дмитрия Пескова выписали из больницы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме, сообщает ТАСС.

"Из больницы выписался. Пока буду на карантине", - сказал Дмитрий Песков и добавил, что планирует постепенно возвращаться к работе.

12 мая пресс-секретарь президента России подтвердил, что заразился коронавирусом. Он лежал в больнице с двусторонней пневмонией. COVID-19 также был подтвержден у его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Ее выписали из медучреждения на минувшей неделе.

Ранее коронавирус был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минстроя РФ Владимира Якушева, министра культуры РФ Ольги Любимовой и других российских политиков и чиновников. Все они выздоровели.-0-