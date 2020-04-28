До сентября купол рейхстага в Берлине закрыт для туристов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прозрачный купол с террасой на крыше исторического здания рейхстага в Берлине пока закрыт и останется таковым до начала сентября. Причина – пандемия коронавируса. Об этом 28 апреля сообщило агентство DPA со ссылкой на администрацию Бундестага.

Отмечается, что на заседания Бундестага могут приходить только отдельные посетители. Кроме того, будет разрешено проводить экскурсии по зданию Рейхстага для групп, состоящих максимум из 6 человек.

С 10 марта власти Германии закрыли для посещения одну из главных достопримечательностей Берлина - прозрачный купол исторического здания рейхстага по причине карантина.

Большой стеклянный купол с панорамным видом на Берлин появился на крыше рейхстага после реконструкции в 1999 году. Ежегодно эту обзорную площадку посещают около 2 млн посетителей.-0-